L'Ape azzurra del Calcio Como per un selfie con la squadra

Una nuova simpatica iniziativa social del Calcio Como per i suoi tofosi azzurri: "Hai trovato l'Ape azzurra con la livrea del Como 1907? Bene non farti sfuggire questa occasione, prendi in mano lo smartphone e scattati un selfie inquadrando anche la nostra foto di squadra a tema rinascimentale realizzata da Lucia Giacani. Poi postala sui tuoi social senza dimenticare di taggare @‌comofootball su IG o Como 1907 su Facebook e di mettere l'hashtag #Como4Como".

"Potrai così ottenere uno sconto del 20% nei nostri negozi, su qualsiasi articolo esposto: sia nell'Official Merchandise Store di via Olginati 8, sia nel negozio Galleria Como, in Piazza Duomo. Lo scatto che riceverà più like riceverà una Borsa Brics ComoComoComo, mentre il secondo e il terzo classificato avranno diritto ad una Trousse Brics ComoComoComo".