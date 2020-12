Il dramma della modella Chrissy Teigen: "Dopo l'aborto non potrò più avere figli"

La modella americana Chrissy Teigen ha confessato sui propri profili social di essere molto triste per non potere più rimanere incinta. La Teigen ha perso il bambino che aspettava con il marito, il cantautore John Legend a settembre scorso a causa di alcune complicazioni della gravidanza. I due si erano sposati nel 2013 con una cerimonia privata a Villa Pizzo, a Cernobbio, sul lago di Como.

Adoro essere incinta, e sono triste perché non lo sarò mai più", ha scritto la 35enne modella statunitense su Instagram , accompagnando il suo post con un selfie che mostra il suo pancione ancora visibile. "Anche se non sono più incinta, ogni volta che mi guardo allo specchio ricordo quello che avrebbe potuto essere", ha aggiunto la Teigen. Il marito vincitore di un Grammy, con il quale ha due figli, ha risposto al suo post pubblicando cinque cuoricini. Dopo aver perso il suo bambino, la Teigen ha detto ai suoi followers che lei e suo marito erano sprofondati "in un tipo di dolore profondo di cui si sente solo parlare".