Striscioni contro il Gay Pride di Como

Striscioni cocntro il Como Pride. Gli artefici sono i Giovani della Fiamma Tricolore Como che sul loro profilo Facebook hanno pubblicato un post, con tanto di foto, per affermare la loro contrarietà alla manifestazione in programma il 15 luglio 2023. lo striscione è stato appeso alla ringhiera-parapetto di Lungolago Mafalda di Savoia nella giornata del 21 giugno. Nel post il gruppo politico ha dichiarato: "Oggi i giovani di Como, hanno ribadito che non accetteranno mai certe pagliacciate e incoerenze". Viene da chiedersi se abbiano in programma una contro-manifestazione in risposta e in polemica con il Como Pride.

Arcigay Como ha affidato a un altro post su Facebook la sua sdegnata reazione: "Purtroppo l'Italia ad oggi continua a essere uno dei paesi che meno tutela la nostra comunità in Europa, come dimostrano i recenti dati riportati da ILGA Europe, ed è in un clima di forte tensione politica che si inseriscono con maggiore forza affissioni e atti intimidatori omofobi come quelle avvenuto in queste ore nelle strade di Como. Oggi, più di ieri, e fino a che non saranno riconosciuti pari diritti a tutti i cittadini che abitano le nostre città, diventa necessario condannare questi atti e portare nelle piazze, con più forza, momenti di riflessione, di formazione e visibilità".