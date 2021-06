Sindaco di Como, Luca Michelini: "Non voglio più"

Nei giorni scorsi avevamo riportato dell'ipotesi di una candidatura e sindaco di Como di Luca Michelini. Una suggestione, più che un'idea vera e proprio, nata da un suo post sibillino nel quale lanciava la lista "Io voglio". Una provocazione a sinistra più che una seria intenzione di candidarsi a primo cittadino del capoluogo. Ora, dopo qualche settimana, alla nostra redazione è arrivata la smentita per voce dello stesso interessato:

"Visti i miei numerosi impegni accademici e scientifici, penso sia mio dovere smentire la notizia di una mia candidatura a sindaco della città di Como. Ho ricevuto numerose sollecitazioni da colleghi e da cittadini, che ringrazio: gli uni per la preoccupazione che un mio eventuale impegno politico mi distogliesse dalla ricerca, gli altri per l’affetto e l’attenzione che hanno dedicato alla mia presunta candidatura. Rimane, ovviamente, il mio fermo e appassionato impegno civile per la mia città e per il mio paese e voglio ringraziare QuiComo, e Maurizio Pratelli in modo particolare, per la libertà e l’indipendenza che ne contraddistinguono l’azione".