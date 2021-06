Elezioni del sindaco a Como, Luca Michelini lancia la lista "Io voglio"

Le schermaglie a sinistra in vista delle elezioni a Como danno spazio a diverse suggestioni. Se da una parte è del tutto evidente che la lotta intestina vede protagonista il Pd, con i nomi grossi che affilano le armi saggiando i candidati per vedere l'effetto che fa, dall'altra Civitas prova a rivendicare un proprio spazio autonomo all'interno del centrosinistra comasco.

Ma c'è anche chi ha deciso di sottarsi a questa logica buttandosi nella mischia coon l'intento di smarcarsi. E' il caso di Luca Michelini, docente di storia dell'economia che non ha mai nascosto il suo libero impegno nella sinistra comasca. Proprio oggi ha infatti lanciato una sfida dalla sua pagina Facebook con un post che per quanto possa sembrare sibillino sembra fare davvero sul serio, come ci ha confermato lo stesso Michelini al telefono: "L'obiettivo è quello di raggiungere un numero critico per poter presentare una lista. Innanzitutto vorrei capire cosa vogliono le persone per la nostra città. In base a questo stileremo un programma, senza vincoli di alleanze ma su obiettivi da condividere. Quando avremo 100 iscritti rivelerò lo statuto".

Il post di Michelini

"Alle prossime amministrative presento una lista che si chiamerà "IO VOGLIO". Il programma è semplice: ogni 20 persone in più iscritte si valutano le preferenze. Ciascuno ne ha 6 a disposizione. 3 per sè e 3 per gli altri".

Facile immaginare che le liste civiche, soprattutto al ballottaggio, giocheranno un ruolo determinante per l'elezione del nuovo sindaco di Como, attese per il giugno del 2022. Diificile pensare che tutte del forze del centrosinistra convergeranno compatte prima del secondo turno su un solo nome. Siamo solo all'inizio, non mancheranno altre sorprese.