Fontana o Moratti in Regione? Ci pensa Giorgia Meloni

Che la poltrona di Attilio Fontana fosse insediata da Letizia Moratti è cosa nota da mesi. Tuttavia, se questa mattina riportavamo l'ultima forzatura dell'assessore regionale al Welfare, disposta addirittura a correre da sola pur di mettere il centrodestra alle strette in Lombardia, a disinnescare la prima pericolosa miccia tra le fila della colazione che ha vinto le elezioni politiche sarà con tutta probabilità Giorgia Meloni. Che non ha nessuna intenzione, da navigato politico qual è, di umiliare la Lega, uscita con le ossa rotte dal confronto con Fratelli d'Italia. Alla Sanità potrebbe infatti traslocare dalla Regione Lombardia l'inquieta Letizia Moratti, che forse non a caso ha estremizzato il confronto con Fontana proprio nei giorni in cui si vanno a riempire le caselle romane. Se tutto ciò avverrà, visto il momento la prudenza è obbligatoria, la mossa spianerà definitivamente la ricandidatura alla presidenza della Regione del leghista Attilio Fontana.