Caprani a Erba e Molteni a Como: i due candidati sindaco che compattano il centrodestra

Per le elezioni comunali del capoluogo e della quarta cittadina più popolosa della provincia, Erba, il centrodestra ha trovato compattezza nelle candidature di Giordano Molteni e Mauro Caprani. I coordinamenti regionali di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi con l'Italia hanno deliberato all'unanimità di sostenere i due nomi alle prossime amministrative. Il primo noto professionista con esperienze amministrative di rilievo (ex sindaco di Lipomo), il secondo storico esponente politico comasco.

Attorno alle candidature di Molteni, individuato da Fratelli d'Italia, e Caprani, individuato da Forza Italia, il centrodestra si dice e si mostra molto compatto. "Mentre gli altri schieramenti in campo hanno adottato sistemi assai diversi per individuare le candidature, il centrodestra - si legge in un comunicato congiunto delle due forze politiche - ha preferito selezionare proposte di candidati di assoluto e inconfutabile valore, che desideriamo ringraziare per la disponibilità e la serenità con cui hanno messo il loro nome al servizio delle città. Stiamo aggregando, con entusiasmo, i candidati che correranno per il consiglio comunale e un gruppo di esperti amministratori per completare il programma elettorale. La sfida è impegnativa, ma con Giordano Molteni e Mauro Caprani, entrambi personalità conosciute e stimate, che si distinguono per la capacità di ascolto e la concretezza nell’affrontare i problemi del territorio, il centrodestra compatto saprà convincere gli elettori della bontà delle proprie proposte".