Eventi estivi annullati a Villa Olmo, il PD: "Rapinese chieda scusa ai cittadini"

Gli eventi estivi stanno animando la città più per la discussione politica che stanno generando che non per le loro date, soprattutto sull'ormai consumata questione di Villa Olmo, rispetto alla quale QuiComo aveva anticipato la possibile resa già da giorni. A intervenire nuovamente sulla questione è oggi il PD per voce dei suoi consiglieri di minoranza a Poalazzo Cernezzi: "Patrizia Lissi, Stefano Fanetti, Stefano Legnani ed Eleonora Galli: "Nuova settimana, nuova triste notizia sul fronte eventi estivi. Ci eravamo lasciati sette giorni fa con la speranza che, dall’incontro in programma ieri, potessero uscire importanti novità sugli spettacoli in programma a Como nei prossimi mesi. Novità che c’è stata, ma non quella sperata. Ci duole constatare, infatti, che l’Amministrazione ha deciso di cancellare ufficialmente le “Villa Olmo Nights”, a testimonianza del fatto che le nostre preoccupazioni sull’incapacità di muoversi per tempo da parte del sindaco e del suo gruppo erano più che fondate".

"La motivazione ufficiale - aggiungono - stando alla delibera di giunta, riguarda sopraggiunte difficoltà di natura tecnica e artistica. L’impressione, però, è che, se si fosse iniziato a programmare l’evento con il dovuto anticipo, tali non meglio precisati ostacoli avrebbero potuto trovare una soluzione e, a Como, avremmo potuto assistere agli attesi eventi e concerti. Ci dovremo accontentare delle attività di intrattenimento per famiglie del sabato e la domenica che, come annunciato nella stessa delibera, partiranno dal 15 luglio. Ammesso e non concesso che l’Amministrazione riesca davvero a organizzarle. Soprattutto perché l’attenzione sembra tutta per il Natale. Abbiamo già un bando per la pista di pattinaggio, che include persino i fuochi d’artificio per Capodanno, con le domande che andranno presentate entro il 30 luglio. Insomma, il sindaco ha saltato a piè pari il periodo estivo, evitando di risolvere problemi urgenti e pensando già alla stagione invernale. Una strana concezione delle priorità e un altro chiaro segno dell’abilità nell’organizzazione e programmazione di chi guida il nostro Comune. Rapinese chieda scusa ai cittadini comaschi per l’estate senza eventi in città".