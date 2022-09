Trionfo di Giorgia Meloni anche a Como, affluenza in calo

I primi dati in città confermano il dato nazionale: Giorgia Meloni e il centrodestra, nonostante i crollo della Lega di Salvini, ha vinto le elezioni. Al Senato FdI è sopra il 30%, mentre la Ronzulli, Forza Italia, è già sicura di essere eletta. Sconfitta della Lega che però a Como tiene con il 17% circa dei voti. Sempre al Senato i dati parziali a Como dicono che nel centrosinistra il Pd si assesta intorno a 15% +Europa intorno al 3%, l’Alleanza Verdi e Sinistra sempre al 3%. Il Terzo Polo di poco sotto il 10%, mentre i Cinque Stelle a Como non si avvicinano al risultato nazionale rimanendo di poco sopra il 5%. Infine percentuali imbarazzanti per Italia Sovrana e Popolare, Unione Popolare e Italexit tutti sotto il 2%, Anche alla Camera i dati parlano chiaro: FdI primo partito, seppure con qualche punto in meno rispetto al Senato (25%) con Lega ampiamente doppiata e FI ferma intorno al 6%. Nicola Molteni, Lega, rieletto comunque deputato. Il dato più interessante arriva però dal Terzo Polo di Calenda e Renzi, dove l’effetto Veronelli ha portato la colazione intorno al 14%, un dato decisamente più alto (quasi il doppio) rispetto al nazionale.

68,21% rispetto al 76,37% delle precedenti politiche del 2018, questo invece il dato di affluenza alle urne dei comaschi ai seggi di ieri per il rinnovo del Parlamento. I dati finali dicono che in In città la percentuale dei votanti è stata del 65,59%, a Cantù 66,49%, ad Erba del 69,17%.