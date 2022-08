Anna Veronelli si candida alla Camera dei Deputati con Calenda

Anna Veronelli, ex presidente del consiglio comunale di Como, lo annuncia ufficialmente sulla sua pagona Facebook: è candidata con Carlo Calenda alla Camera dei Deputati. Il tempo, spiega Veronelli, è pochissimo ma per chi crede che siano le persone a fare la differenza in politica, per chi l'ha sempre sostenuta ecco le sue parole:

" È ufficiale. Con emozione grande, posso ora confermare che ho accettato la proposta di Carlo Calenda e avrò l'onore di essere candidata - per la prima volta - alla Camera dei Deputati, nel collegio uninominale e in quello plurinominale di Como.

L'impresa è ardua, il tempo pochissimo, spero di poter avere la fiducia di chi mi conosce, sa come ho sempre vissuto disinteressatamente e con abnegazione il mio impegno politico e pensa che siano le persone a fare la differenza, sempre."

Carlo Calenda ha creato il così detto Terzo polo promosso da Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi.