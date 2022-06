Villa Olmo, Molteni attacca Minghetti: "Tutti sapevano da quasi un anno, lei dov'era?"

Dopo giorni di polemiche su Villa Olmo, da oggi blindata, polemiche arrivate soprattuto dal centrosinistra e in particolare dal suo candidato sindaco Barbara Minghetti, arriva il sigillo di Giordano Molteni, il candidato a Palazzo Cernezzi per Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia: “Desidero tornare un momento sulla vicenda di queste ore relativamente all’evento che interesserà il compendio di Villa Olmo. Un tema che gli atti ufficiali del Comune e la copiosa rassegna stampa avevano anticipato diversi mesi fa, addirittura a partire dall’agosto 2021 con i primi articoli con i dettagli. È quindi curioso leggere, a pochi giorni dal voto, il post di qualche candidato sindaco che, da consigliere, avrebbe potuto intervenire anche 10 mesi fa per manifestare il proprio dissenso, e che oggi invece annuncia richieste di accesso agli atti (chiaro il riferimento a Minghetti, ndr)".

"Forse le numerose assenze di questi anni si sentono e pesano. Io - aggiunge Molteni - preferisco guardare al futuro ritenendo da un lato necessario completare entro la fine dell’anno l’iter per la costituzione di Fondazione Villa Olmo e, dall’altro, non intendo dire no a prescindere per eventi che portano entrate importanti nelle casse del Comune, esportando positivamente l’immagine di Como nel mondo. Tutto deve essere bilanciato nel rispetto dei nostri cittadini che devono avere sempre la possibilità di vivere i propri luoghi e simboli senza particolari disagi e, proprio per questa ragione, sarà importante individuare una destinazione precisa agli introiti per il bilancio comunale che, eventi di questa portata, portano. Questi ricavi, assieme alla tassa di soggiorno, dovranno essere reinvestiti, a mio giudizio, nell’organizzazione di grandi mostre, concerti, eventi sportivi oltre che per la promozione del nostro territorio".