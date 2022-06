Elezioni a Como, il ballottaggio rischia di slittare a luglio

Se i risultati definitivi che arriveranno oggi - con il conteggio dell'ultima sezione mancante - ufficializzeranno Alessandro Rapinese al ballottaggio, la coalizione di centrodestra, come annunciato ieri, presenterà entro domani ricorso al Tar. Un elemento che potrebbe portare allo slittamento della data per il ballottaggio. Vediamo in quale caso potrebbe verificarsi questa condizione che farebbe saltare la data del 26 giugno.

Una volta presentato il ricorso al Tar, il giudice potrebbe optare verosimilmente per due soluzioni. La prima: respingerlo in quanto manifestatamente infondato, ipotesi abbastanza improbabile vista la delicatezza della questione e il margine ridotto tra i contendenti, e ufficializzare il risultato. La seconda: accoglierlo e quindi sospendere il risultato ufficiale del voto in attesa di un'udienza e della conseguente decisione del magistrato stesso. Chiaramente in questo caso i tempi si allungherebbero di molto, soprattutto se la decisione finale portasse a un secondo conteggio delle schede.

A questo punto sarebbe inevitabile lo slittamento a luglio della data del ballottaggio. Insomma saranno giorni caldissimi in tutti i sensi, con una campagna elettorale che rischia di protrarsi ancora per settimane. In tutto questo, Barbara Minghetti resta alla finestra per capire con chi dovrà combattere l'ultima battaglia politica per la conquista, mai così complicata, di Palazzo Cernezzi.