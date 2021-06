"Stiamo facendo cose più importanti". Quali?

Quando Como vuole dimostrare tutta la sua pochezza politica, per non dire intellettuale, non si tira mai indietro. Il dibattito sulla proposta di intitolare il lungolago ad Alida Valli ha avuto momenti davvero imbarazzanti. Uscendo dal confronto di Palazzo Cernezzi, che ha esposto i signori del no dinanzi alla fragilità delle loro leggerissime giustificazioni, cè stato un intervento che merita almeno di essere letto e che abbiamo voluto riportare per intero. Non tanto per difendere la causa Alida Valli, che pur meriterebbe, ma più che altro per dimostrare come questa città faccia una gigantesca fatica ad uscire dalla fossa del suo eterno provincialismo, quello governato da circoletti più ristretti un una riunione di condominio". L'intervento in questione è quello di Adria Bartolich, ex sindacalista, opinionista, donna che non ha mai smesso di interessarsi alla politca in città. Eccolo di seguito.

"Bella era bella. In un epoca in cui o lo si era o non lo si era . Niente ritocchini e altre diavolerie , solo natura. Alida Maria Laura Altenburger baronessa von Marckenstein und Frauenberg nata a Pola nel 1921 era sì istriana, e il suo nome ci introduce nella complessità della zona , ma essendo arrivata a Como nel 1929 a 8 anni , non era un’esule, salvo considerare tali tutti gli istriani per definizione. Ora, essere istriani non è di per sé né un merito né un demerito. Alcuni sono brave persone, altri meno e non tutti sono venuti in Italia a seguito di atti d'eroismo, fermo restando il valore del giudizio storico sulla vicenda degli esuli.

La signora in questione, il cui nome d'arte era Alida Valli era bella ed elegante ma certamente la bellezza non è un titolo di merito, o ce l'hai o non ce l'hai , né un elemento sufficiente ad intitolare una strada a qualcuno. Però era anche brava, questo invece lo è, un’ attrice di livello al punto da avere lavorato con molti dei più grandi registi e attori del dopoguerra, momento fulgido per il cinema italiano, ma anche con altri di livello internazionale. Antonioni , Pontecorvo , Visconti, Rossellini ,Soldati, Hitchcock , Bertolucci , Von Trotta, Pasolini ,Sinatra , G.Peck, Orson Welles, Aldo Fabrizi, Eduardo de Filippo solo per citarne alcuni . Fu anche interprete teatrale di pari livello, ad esempio in Improvvisamente l'estate scorsa di Tennessee Williams. Le sue interpretazioni le valsero diversi riconoscimenti tra cui un Leone d’Oro a Venezia. Veniamo al punto

La signora Alida Valli non era nata a Como ma certamente era comasca d’adozione. Lei ha frequentato le scuole a como, Il padre è stato insegnante al Giovio , era comasco il grande amore della sua vita, ha abitato nella zona di viale Lecco ed era amica di Renzo Pigni ( ex sindaco di Como) che in quella zona viveva in gioventù, ha vissuto a Como per anni . Era comasca? Forse no, ma certamente non era nemmeno una turista di passaggio.

Questi credo siano i dati oggettivi, poi c’è il surreale dibattito che si è svolto in consiglio comunale. Una sorta di gara della visibilità che prescinde dall’oggettività ( ebbene sì me lo sono sciroppato tutto) ha confermato la vocazione masochista della città di Como che l’ha portata a vedersi espropriare, nel tempo, di ogni ruolo . La città dei circoletti dove ognuno sta dentro il suo micro- girone dantesco , pensando che sia l’intero universo e senza vedere oltre, soprattutto badando a segare quello del circolino di fianco senza rendersi conto dell’arrivo dei “ barbari” che regolarmente fanno man bassa lasciando la città sempre più impoverita.

Meglio lo straniero che il vicino di casa, noi comunque preferiamo stare con Barbarossa. Così , una cosa che da altre parti sarebbe stata risolta in un attimo “ qui ci ha vissuto un personaggio di livello internazionale che dà lustro alla città, valorizziamolo” è diventato un dibattito bizantino che ha oscillato tra considerazioni morali sul fatto se ad Alida Valli Como fosse piaciuta da subito o meno ( capirai ! Ti spostano a 8 anni in un’altra città , avrà avuto un momento di smarrimento?) O se fosse vero il suo legame con Como ( ma cavolo se ci abiti tutta la tua giovinezza vuoi che sia finto?) all’accusa di avere lasciato Como per andare a Roma e a Hollywood ( qui siamo davvero al delirio, se fai l’attrice ti pare di potere scegliere Como invece di Hollywood ?) in un provincialismo egocentrico da fare paura. Certo Como ha al momento problemi più grandi da risolvere ma non ci riuscirà mai se su cose ovvie si scatenano dibattiti di ore facendo le pulci e le pulcette su qualsiasi cosa. Non va bene la strada, anche se mi pare una questione di lana caprina , ? Ok Una bella rassegna cinematografica dal Titolo “ Il cinema e il lago “ , ad esempio ? Visto che oltre ad Alida Valli sul lago ci hanno abitato e ci abitano attori e registi, ricordo che Villa Erba era la casa delle vacanze di Luchino Visconti e sul lago sono stati girati molti film.

Può essere che qualcuno a questo punto possa persino dire “ Ma Villa Erba è a Cernobbio!” Bene , allora ricordiamoci quanto ci è costata.

Intanto siamo finiti sui titoli di tutti giornali nazionali perché Alida Valli “non ci rappresenta”. Neanche fosse stata un politico, mentre avremmo potuto andarci per un’iniziativa che catturasse e attraesse visitatori.

Così non è stato , stiamo facendo cose più importanti. Se si può fare una domanda…quali?

Aggiungiamo anche questa alla lista delle occasioni perse".