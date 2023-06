Donna aggredita in piazza San Rocco, Cantaluppi: "I residenti sono esasperati, bisogna intervenire"

Piazza San Rocco a Como è stata ed è ancora teatro di numerosi episodi di violenza. L'ultimo, l'ennesimo, due giorni fa in pieno pomeriggio. Intorno alle 16.30 un uomo ha preso per i capelli una donna e le ha sbattuto la testa contro un muro, procurandole delle ferite guaribili in 10 giorni. Immediata la reazione di Lorenzo Cantaluppi, consigliere comunale (capogruppo di Fratelli d’Italia). Scrive in una nota:

"Apprendo dalla stampa l’ennesimo episodio violento avvenuto in Piazza San Rocco. Una donna è stata aggredita e sbattuta violentemente con la testa contro il muro da un uomo, poco dopo fermato dagli agenti della Questura di Como.

Questo è solo l’ultimo di una lunga serie di atti violenti che si sono consumati nella zona, rendendola particolarmente pericolosa e incidendo in maniera pesante sulla qualità di vita dei residenti.

Sono proprio alcuni di loro che mi hanno contattato in queste ore per farmi presente la loro esasperazione, oltre che il profondo timore e senso di insicurezza.

Ritengo che una situazione di tale degrado non possa protrarsi ulteriormente, per questo motivo stiamo predisponendo, come Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia, una mozione da sottoporre all’esame del Consiglio, per tentare di trovare una soluzione".