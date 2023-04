Vento forte a Como e provincia, scatta l'allerta

Vento forte a Como e provincia. Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia ha emesso una allerta per rischio vento forte valida per la giornata di giovedì 13 aprile. L'avviso di criticità in codice giallo (rischio moderato) è in vigore dalle 9 del 13 aprile e cesserà, salvo ulteriori aggiornamenti, alle 18 della stessa giornata.

Le previsioni

Il comunicato della protezione civile spiega:

"Per la giornata del 13/04 atteso sulla Lombardia tempo perturbato, con precipitazioni moderate diffuse, localmente forti sui settori orientali a causa di locali accentuazioni a carattere convettivo. Possibili temporali di debole o al piu? moderata intensita? nella notte e primo mattino su pianura occidentale ed Appennino, nel pomeriggio sparsi sui settori orientali. Zero termico nella notte a 1700-1800 metri, in brusco abbassamento a 1300-1400 metri tra mattina e pomeriggio, con limite delle nevicate in progressivo calo localmente fino a circa 800 metri sui settori orientali e 1000 metri su quelli occidentali. Venti settentrionali da moderati a localmente forti, in particolare con rinforzi sul Nord-Ovest nel corso della mattinata, in estensione a parte della pianura. I fenomeni potranno assumere carattere di Foehn sui settori occidentali tra mattina e primo pomeriggio"