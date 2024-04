In arrivo un weekend quasi estivo: temperature vicine ai 30 gradi

Come ampiamente previsto e anticipato, quello che ci attende sarà un fine settimana decisamente caldo per la stagione. Quasi estivo visto che le temperature nelle prime ore del pomeriggio arriveranno a sfiorare i 30 gradi. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni degli esperti di 3bMeteo per il secondo weekend di aprile.

Sabato 13 aprile

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3885m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 14 aprile

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3863m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.