Fine settimana con nuvole e pioggia, primi rovesci già domani

Cambia tutto dopo giorni di sole e caldo anomalo, anche se le temperature non precipiteranno nemmeno nel weekend. A Como domani gli esperti di 3bMeteo prevedono infatti una giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 24mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3310m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

Sabato 22 ottobre cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. , sono previsti 32mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3490m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Allerte meteo previste: pioggia. Domenica 23 ottobre cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3728m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

In sintesi

VENERDI': Una circolazione depressionaria si avvicina dall'Atlantico e determina un peggioramento del tempo a partire da Ovest. Nubi e fenomeni diffusi insisteranno specialmente sui settori alpini e prealpini. Fenomeni più deboli invece sulle pianure. Temperature in

SABATO: Fenomeni in nottata in transito sulla Lombardia, maggiormente insistenti sui settori orientali, specie quelli alpini e prealpini. Precipitazioni in esaurimento nel corso della mattinata, con nubi sparse che persisteranno per l'intera giornata. Temperature massime in risalita.

DOMENICA: una circolazione depressionaria abbraccia la Regione determinando frequenti annuvolamenti con piogge al mattino ed acquazzoni o temporali in serata.