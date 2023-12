Che tempo farà nell'ultimo weekend d'autunno

L'Italia è ancora in gran parte interessata da un promontorio anticiclonico di matrice afro mediterranea che determina condizioni miti per il periodo. Affiancate all'alta pressione ci sono delle infiltrazioni di correnti umide relative a una depressione in azione sul Regno Unito che stimolano degli annuvolamenti irregolari soprattutto al Nord e sulle regioni occidentali. Assieme al nuovo vortice scenderà anche una perturbazione atlantica che entrerà sull'Italia determinando un peggioramento del tempo più incisivo ma di breve durata. Ora non ci resta che vedere un dettaglio del fine settimana a Como, giorno per giorno.

Venerdì 15 dicembre

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1743m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 16 dicembre

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2618m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 17 dicembre

Giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 3114m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.