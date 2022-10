Ultime ore di pioggia, torna il sole per tutta settimana

Ultime ora di pioggia. Già dal pomeriggio infatti il tempo migliora e il sole tornerà nel comasco stabilmente nei prossimi giorni, almeno sino al weekend è previsto infatti tempo soleggiato con temperature sopra la media stagionale. Vediamo nel dettaglio le previsione di 3bMeteo sino a giovedì.

Domani 11 ottobre a Como domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2999m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Martedì 12 ottobre a Como giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2824m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Mercoledì 13 ottobre a Como nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2952m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.