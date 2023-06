Che tempo farà il primo weekend d'estate

La pressione diminuisce favorendo l'arrivo in serata di aria più umida che determina un peggioramento serale. Ma già domani gli esperti di 3bMeteo prevedono un veloce ritorno al sole e temperature anche sopra i 30 gradi. Vediamo quindi nel dettaglio le previsione per il primo weekend d'estate.

Venerdì 23 giugno

Domani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3941m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: afa.

Sabato 24 giugno

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4424m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 25 giugno

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4425m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.