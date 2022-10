L'anticiclone africano resiste per tutto il ponte del primo novembre: ancora caldo e sole

L'anticiclone africano continuerà a interessare tutta la Penisola portando sole di giorno e nebbie di notte e al primo mattino sulle pianure del Nord e le valli del Centro Sud, poi da venerdì i massimi barici resisteranno sulle regioni centro settentrionali mentre un calo barico contenuto e una diminuzione delle temperature sono attesi sulle regioni meridionali ma a parte una anomalia termica minore, ben poco accadrà a livello di condizioni meteorologiche. Insomma, come prevedono gli esperti di 3bMeteo, ci aspetta un lungo ponte di sole e temperature fuori norma per la stagione.almeno sino a martedì 1 novembre. Vedimo quindi nel dettaglio il tempo a Como.

Venerdì 28 ottobre: l'anticiclone africano che garantisce tempo stabile e soleggiato. Nottetempo e il mattino foschie dense e banchi di nebbia sulle aree di bassa pianura, in diradamento entro mezzogiorno. Temperature stazionarie o in lieve aumento, clima molto mite per il periodo. Venti deboli.

Sabato 29 ottobre: l'anticiclone africano che garantisce tempo stabile e soleggiato. Nottetempo e il mattino foschie dense e banchi di nebbia sulle aree di bassa pianura, in diradamento entro mezzogiorno. Temperature stazionarie, clima molto mite per il periodo. Venti deboli.

Domenica 30 ottobre: anticiclone africano continua a garantire tempo stabile e soleggiato. Nottetempo e il mattino foschie dense e banchi di nebbia sulle aree di bassa pianura, in diradamento entro mezzogiorno. Temperature stazionarie, clima molto mite per il periodo. Venti deboli.

Lunedì 31 ottobre: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sulle basse pianure occidentali tempo nebbioso per gran parte giornata, con tendenza a rasserenamenti in serata; sulle basse pianure orientali nubi basse e banchi di nebbia in diradamento sino a cieli poco nuvolosi al pomeriggio. Tornano le nubi in serata; sulle pedemontane-alte pianure cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su Prealpi occidentali, Orobie e Alpi Retiche cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sulle Prealpi orientali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti molto deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 3400 metri.

Martedì 1 novembre: pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Nello specifico su basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali, Orobie e Alpi Retiche nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulle basse pianure orientali tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino; sulle Prealpi orientali cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 3200 metri.