Settimana con pioggia e nuvole, e nel weekend è prevista anche la neve

Come avevamo anticipato, la settimana si presenta all'insegna del maltempo e della tanto attesa pioggia vista il preoccupante livello del lago di Como dovuto alla siccità. Ultimi raggi di sole domani quando a Como sono previste nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata e non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 3297m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Vediamo nel dettaglio le previsioni degli esperti di 3bMeteo da mercoledì sino domenica.

Mercoledì 22 febbraio

Giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2528m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Giovedì 23 febbraio

Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1586m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Venerdì 24 febbraio

Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1582m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 25 febbraio

Celi molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco, sono previsti 15mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1855m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 26 febbraio

Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli nevicate serali, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1607m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.