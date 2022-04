Pasqua e Pasquetta, ecco che tempo farà

A poco meno di una settimana di distanza è ancora corretto parlare di tendenza perché delle variazioni saranno sempre possibili ma la configurazione su scala europea è ormai molto chiara. Dopo una settimana caratterizzata dalla presenza di un campo di alta pressione africana e dall'influenza seppur marginale di un vortice di bassa pressione mediterraneo il weekend di Pasqua e la giornata di Pasquetta vedranno la progressiva discesa verso la Penisola di una saccatura di matrice scandinava. Al momento non sembra che queste correnti possano sfondare verso l'area tirrenica per generare vortici in grado di portare diffuso maltempo ma condizioni di instabilità potranno esserci soprattutto in virtù all'afflusso di correnti fredde da nordest e di un possibile minimo sullo Ionio.

In buon sostanza a Como e sul lago il tempo dovrebbe mantenersi per lo più soleggiato, con temperature in aumento sino a sabato 16 aprile ma di nuovo in discesa nei giorni delle festività pasquali, con scarsa possibilità, come detto, di fenomeni piovosi e ventosi. La traiettoria della saccatura sembra infatti non particolarmente coinvolgente, tanto da lasciar pensare ad un tempo sostanzialmente discreto per le regioni settentrionali e quelle tirreniche che resterebbero maggiormente protette dal campo di alta pressione a ovest dell'Europa.

Ci potrebbero quindi essere delle locali condizioni di instabilità in un contesto più freddo del normale che rivedrebbe anche il ritorno della neve in Appennino. Quando questo? Soprattutto nella giornata di Pasquetta. La giornata di Pasqua invece sembrerebbe meno insidiata da fenomeni ma potrebbe risentire ancora da quel minimo africano che porterebbe dei locali disturbi soprattutto al Sud. Dunque questo in sostanza il tempo che al momento sembra più probabile, in due righe una Pasqua con nubi sparse e qualche locale disturbo prevalentemente sulla Sicilia e una Pasquetta localmente instabile. Seguiranno aggiornamenti.