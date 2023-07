In arrivo temporali forti, rischio grandine e violente raffiche di vento: nuova allerta meteo

Ancora temporali a Como e provincia. La sala operativa della Protezione civile ha emesso un’allerta gialla rischio temporali per il nostro territorio e gran parte della Lombardia.

Come segnalano anche l'esperto di 3BMeteo Lorenzo Badellino, a causa di una vasta circolazione depressionaria "assisteremo a momenti instabili con temporali anche forti, specie sulla Val Padana, accompagnati da grandine e improvvise e violente raffiche di vento, alternati comunque a pause più soleggiate e asciutte".

Il comunciato della Protezione civile

"Per la giornata di oggi 03 luglio saranno possibili temporali su tutta la regione, con probabilità in aumento nel corso del pomeriggio e soprattutto in serata. I settori prealpini e di pianura sono quelle dove appaiono più probabili fenomeni di forte intensità. I fenomeni potranno prolungarsi per qualche ora dopo la mezzanotte tendendo poi ad esaurirsi temporaneamente entro la mattinata di domani martedì 04 luglio. Attesa ventilazione prevalentemente debole a livello areale ma con rinforzi locali e forti raffiche in prossimità dei temporali. Dal pomeriggio di domani, e sopratutto in serata, è previsto un nuovo aumento della probabilità di temporali principalmente sulle zone di pianura e prealpine, in particolare su quelle centro-occidentali. Previsto vento debole o solo a tratti moderato a livello areale, con locali rinforzi e raffiche nelle aree temporalesche".