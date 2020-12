Como si risveglia in zona bianca: la situazione neve in provincia

Come ampiamente previsto la neve è cominciata a cadere fitta sul territorio comasco. Anche le zone a quota più bassa sono state imbiancate nel corso della notte e così il risveglio nella mattina del 28 dicembre 2020 , primio dei tre gionri "arancioni". stato per il lago e per tutta la provincia lariana in zona bianca.

Le prime immagini sono arrivate dal centro città. Molte strade sono impraticabili senza catene o pneumatici da neve. Per le segnalazioni di particolari situazioni di disagio o semplicemente per inviare foto e video è possibile utilizzare il numero WhatsApp 338.4284765.