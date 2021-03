La provincia di Como si sveglia in zona bianca: è tornata la neve

Como e provincia si svegliano in bianco ma a fare il "miracolo" è la neve che oggi, venerdì 19 marzo, a due giorni dall'inizio della primavera ha cominciato già dalle prime ore del giorno a cadere. A Como città inizialmente erano fiocchi sottili che via via sono diventati più intensi e corposi.

Nei dintorni invece, specie sulle alture, nevica in maniera sostenuta. Non è inusuale nel mese di marzo qualche nevicata, sperando che non si creino disagi sulle strade per ora godiamoci questo spettacolo della natura. Ecco alcuni video girati questa mattina a Como e San Fermo della Battaglia (qui il link) se avete anche voi foto della nevicata, mandatecele, le aggiungeremo nella nostra gallery!