Como aspetta la neve, ecco quando cadrà in città e in pianura

La neve nelle valli comasche e sulle montagne che costeggiano in lago è già caduta, anche se non ancora abbondantemente. Tra poche ore però una nevicata dovrebbe toccare anche la città e le pianure.

Una debole perturbazione atlantica interesserà le regioni settentrionali tra lunedì 4 e martedì 5 dicembre. La neve, come spiegano gli esperti di 3Bmeteo, cadrà fino a quote basse e localmente anche in pianura sui fondovalle alpini, Piemonte, parte di Lombardia ed Emilia occidentale, suppur con accumuli modesti o poco rilevanti. Nevicate un po' più consistenti interesseranno le Alpi occidentali e l'Appennino ligure, mentre il Triveneto sarà iniziamente meno coinvolto.

A seguire la situazione rimarrà piuttosto dinamica: residui fenomeni mercoledì 6 dicembre impegneranno il Nord Est, poi una nuova e più intensa perturbazione è attesa per la Festa dell'Immacolata, venerdì 8 dicembre.

Meteo a Como

A Como domani nubi in progressivo aumento con deboli nevicate dal pomeriggio, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 749m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. La prima neve in città dovrebbe cadere intorno alle 18.