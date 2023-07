Ancora temporali: nel Comasco è allerta per grandine e supercelle

Nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 luglio il Comasco, in particolare il Canturino, è stato investito da un'ondata di forte maltempo, caratterizzata da grandinate violente e alluvioni. La protezione civile rinnova anche per oggi l'allerta.

"Dal pomeriggio di domani 04/07, e sopratutto in serata, e? previsto un nuovo aumento della probabilita? di temporali principalmente sulle zone di pianura e prealpine, in particolare su quelle centro-occidentali. Previsto vento debole o solo a tratti moderato a livello areale, con locali rinforzi e raffiche nelle aree temporalesche".

Meteo a Como: allerta temporali

A Como, come riportano gli esperi di 3BMeteo, oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. in serata nuove piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 20mm di pioggia nelle prossime ore. A partire dalle 21 i fenomeni più ingenti.

Supercelle possibili nel Comasco

Anche per oggi è atteso un altro passaggio temporalesco, con una nuova allerta per la possibile formazione di supercelle: "Come per la giornata di lunedì 3, i fenomeni potrebbero essere ben più intensi e diffusi rispetto a quanto previsto – scrivono gli esperti di Zenastormchaser –. I temporali si svilupperanno sulle Alpi per poi evolvere in pianura nel tardo pomeriggio, saranno possibili fenomeni a supercella nelle aree con il livello 2 e 3 (vedi mappa sotto, ndr), con annesse grandinate e downburst"