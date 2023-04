LaVilla Music&Arts Festival fa pocker a Cernobbio con Max Angioni

Dopo gli annunci di Fiorella Mannoia e Danilo Rea (20 luglio), Andrea Pucci (21 luglio) e Mannarino (22 luglio), si aggiunge a sorpresa un quarto e imperdibile appuntamento de LaVilla Music&Arts Festival con lo spettacolo del più importante talento emergente del panorama comico nazionale MAX ANGIONI che, domenica 23 luglio, arriverà a Villa Erba con una data del suo show “Miracolato”.

Una data speciale, questa a Villa Erba, per il comico comasco, forte del successo del suo show nei maggiori teatri italiani dopo il fortunato debutto della scorsa stagione. Il suo “MiracolaTOUR”, tra l’inverno e l’estate, ha attraversato i teatri e le piazze di tutta la penisola, dal Trentino alla Sicilia, con più di 30mila biglietti venduti e svariati sold out.

Max Angioni, reduce dai successi di Italia’s Got Talent, Zelig, Le Iene e Lol2, oltre al crescente percorso televisivo, brilla in teatro con la verve della sua Stand-up Comedy, che continua a divertire il pubblico che lo ha reso celebre. Una sferzante ironia anima i monologhi incorniciati nella scena minimalista di questo show, in cui il comico racconta un condensato delle proprie esperienze: dalle conversazioni ai tempi dei social, alla sua relazione con lo sport, alla maledizione di arrivare secondo, alle ormai note rivisitazioni dei miracoli. Tra interazioni con il pubblico e incursioni nei suoi folli personaggi, resi celebri dai passaggi tv e dai social network, il talento di Angioni offre uno sguardo originale ed esilarante sulla realtà quotidiana.

La comicità e l’immaginazione del giovane Max diventano strumenti per esorcizzare la realtà, attraverso un filtro surreale e inaspettato, in cui il pubblico si riconosce e si abbandona, in due ore di puro divertimento, tutto d’un fiato, in cui si ride senza freni, dal primo all’ultimo istante.

A luglio 2023 MyNina, in partnership con Villa Erba e con la Città di Cernobbio, inaugura un nuovo e inedito appuntamento dell’estate cernobbiese, all’interno del grande progetto partecipativo “CernobbioeVillaErba2023: un anno di arte, musica e spettacolo”: LaVilla Music&Arts Festival, quattro serate di grandi eventi nella meravigliosa cornice di Villa Erba che, il 20, 21, 22 e 23 luglio 2023, ospiteranno alcuni dei più importanti nomi del panorama artistico italiano.



I biglietti per la data dello spettacolo “Miracolato” di domenica 23 luglio saranno disponibili da domani, venerdì 21 aprile, alle ore 10.00 su TicketOne e su Teatrosocialecomo.it, su cui si potranno acquistare anche i biglietti per il live di Fiorella Mannoia e Danilo Rea e per quello di Mannarino.