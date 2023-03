LaVilla Music&Arts Festival, dopo la Mannoia annunciato a Cernobbio anche Mannarino

Indirizzo non disponibile

Con i primi artisti già annunciati per la data del 20 luglio (Fiorella Mannoia e Danilo Rea), MyNina, in partnership con Villa Erba e con la Città di Cernobbio, inaugura un nuovo e inedito appuntamento dell’estate cernobbiese: LaVilla Music&Arts Festival, tre serate di eventi artistici di alta qualità nella meravigliosa cornice di Villa Erba che, il 20, 21 e 22 luglio 2023, ospiteranno alcuni dei più grandi nomi del panorama artistico italiano.

Il nuovo nome del cast de LaVilla Music&Arts Festival, che sabato 22 luglio scalderà il pubblico di Villa Erba, è Mannarino. Il cantautore metropolitano, considerato uno dei migliori artisti italiani contemporanei, che si è fatto conoscere e amare per le sue musiche poliedriche e di confine, i suoi testi venati di surrealismo e le storie visionarie, porterà sul palco il suo live originale “CORDE 2023”, che ha come protagonista il suono degli strumenti a corda. Per la terza volta, dopo l’edizione del 2013 e del 2015, l’artista darà vita ad uno spettacolo acustico totalmente rinnovato.

I biglietti per la data di “Corde 2023” di sabato 22 luglio saranno disponibili da venerdì 31 marzo alle ore 15.00 su TicketOne e nei punti vendita da mercoledì 5 aprile alle ore 11.00.