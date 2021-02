San Valentino a Cernobbio, scegli la tua canzone d'amore

Anche quest’anno, Villa Bernasconi fa un regalo agli innamorati, donando a 10 coppie un inedito e personalizzato video musicale con una canzone suonata dal Maestro Sergio Guatterini al pianoforte Pleyel di Villa Bernasconi.

Per riceverlo nel giorno di San Valentino, basterà inviare entro il 10 febbraio 2021 l’apposito form di richiesta disponibile sul sito www.villabernasconi.eu indicando la propria dedica e i riferimenti di contatto, dopo aver scelto una canzone dalla playlist di San Valentino, con le più belle canzoni d’amore selezionate da Villa Bernasconi:

MY FUNNY VALENTINE” (Richards Rodgers – dal Musical “Babes in Arms” 1937) “LOVE STORY” (Francis Lai – colonna sonora dell’omonimo film del 1970) “TI AMO” (Umberto Tozzi – 1977) “FEELINGS” (Morris Albert – 1974) “L’AMORE È UNA COSA MERAVIGLIOSA” (Alfred Newman - colonna sonora dell’omonimo film del 1955) “C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA” (Ennio Morricone - colonna sonora dell’omonimo film del 1984) “LOVE” (John Lennon – 1970) “HYMNE À L’AMOUR (Edith Piaf – 1950) “CAN’T HELP FALLING LOVE” (Elvis Presley – 1961) “A TIME FOR US” (Nino Rota – colonna sonora del film “Romeo e Giulietta” - 1968) “AMOR MIO” (Lucio Battisti – 1971) ALL OF ME (John Legend – 2013) MY HEART WILL GO ON (Céline Dion – colonna sonora del film “Titanic” 1997) I WILL ALWAYS LOVE YOU (Dolly Parton – colonna sonora del film “Guardia del corpo” – 1992)