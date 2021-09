A Cernobbio un weekend con il Wine Festival, tutto il programma

La Festa del Borgo di Cernobbio quest’anno ospiterà anche la prima edizione del Wicket Wine Festival: il Festival del Vino organizzato in collaborazione con la startup comasca Wicket Events e l’Associazione Turismo e Commercio di Cernobbio.

Come degustare del buon vino

Il festival prevede la partecipazione di diverse cantine che verranno ospitate sul lungolago e nei ristoranti di Cernobbio. I biglietti acquistati comprendono il calice, la taschina porta calice e diversi gettoni degustazione da spendere nei diversi stand e ristoranti aderenti.

Dove assaggiare del buon cibo

Passeggia per le strade di Cernobbio alla scoperta di cosa propongono i ristoranti per accompagnare le degustazioni e vivi il clima di festa che pervade il borgo in questo fine settimana. Consulta la mappa del percorso per scoprire i menù e le etichette vinicole selezionate.

Quando

Venerdì 17/09 dalle 18:00 alle 22:00, chiusura eventi 24:00

Sabato 18/09 dalle 11:00 alle 22:00, chiusura eventi 24:00

Domenica 19/09 dalle 11:00 alle 18:00, chiusura eventi 18:00

Durante i 3 giorni di festival potrai assistere a concerti, eventi e interviste, durante e dopo l’orario di chiusura delle degustazioni.

Pacchetti degustazione

Classico 20 euro

10 Degustazioni vino di cui 2 spendibili solo nell’area di via V Giornate

1 Calice degustazione

1 Tracolla porta calice

1 Mappa percorso enogastronomico

Coppia 25 euro

12 Degustazioni vino di cui 4 spendibili solo nell’area di via V Giornate

2 Calici degustazione

2 Tracolle porta calice

2 Mappe percorso enogastronomico

Champagne 30 euro

3 Degustazioni champagne

3 Proposte gastronomiche presso Trattoria Nisciolano

1 Calice degustazione

1 Tracolla porta calice

1 Mappa percorso enogastronomico