La Festa del Borgo a Cernobbio torna insieme al Wicket Wine Festival

Dal 17 al 19 settembre 2021 a Cernobbio torna la Festa del Borgo, uno degli appuntamenti del secolo scorso più caro agli abitanti di Cernobbio, riproposto dall’Amministrazione comunale a partire dal 2018, per ricreare le stesse atmosfere, ma in chiave più attuale e offrire un momento di festa per tutta la popolazione.

La manifestazione, che si svolge in concomitanza con una ricorrenza religiosa cara ai cernobbiesi, quella della Madonna Addolorata, mira ad offrire a cittadini e visitatori l’occasione di riscoprire vicoli e scorci del paese in un clima di convivialità ed autentica condivisione, seppur nel rispetto delle indicazioni per il contenimento della pandemia da Covid-19. In programma: musica, degustazioni, iniziative sportive e benefiche, incontri letterari, masterclass, mercatini a tema floro-vivaistico, orticolo ed enogastronomico: proposte molto diversificate, un po’ per tutti i gusti!

La Festa del Borgo che come nelle precedenti edizioni proporrà affascinanti addobbi floreali nei vicoli del centro e sull’ASF Bus Garden presente in Riva, quest’anno ospiterà anche la prima edizione del Wicket Wine Festival: il Festival del Vino organizzato in collaborazione con la startup comasca Wicket Events e l’Associazione Turismo e Commercio di Cernobbio.

Il Wicket Wine Festival si inserisce nella cornice della Festa del Borgo organizzando quello che è a tutti gli effetti un festival itinerante: ci saranno molte cantine in presenza che offriranno degustazioni presso gli stand sul lungolago o presso i ristoranti di Cernobbio aderenti all’iniziativa.

I biglietti, acquistabili online su o alle casse disponibili in loco, comprenderanno il calice in vetro, la taschina porta calice e i gettoni degustazione da spendere nei diversi stand e ristoranti. I gettoni sono utilizzabili liberamente in tutta l’area dell’evento, ad eccezione dei gettoni bordeaux, che saranno spendibili solo nell’area specifica di Via V Giornate.

Wicket Events, infatti, nasce come soluzione di biglietteria digitale basata su blockchain per sconfiggere il mercato secondario ed eliminare ogni tipo di frode: i biglietti sono impossibili da modificare grazie alla tecnologia sottostante e, soprattutto, si possono rivendere solo all’interno dell’applicazione Wicket al prezzo pagato inizialmente.

Il sindaco di Cernobbio, Matteo Monti: “Siamo lieti di riproporre dopo la forzata interruzione dello scorso anno, una manifestazione che mi è molto cara perché affonda le radici nella tradizione e nasce nel centro storico di Cernobbio, il cosiddetto “Borgo”.

Grazie all’Associazione Turismo e Commercio Cernobbio e alla start-up Wicket Events, quest’anno la festa durerà tre giorni e “sconfinerà” anche verso Via V Giornate e fino a Villa Bernasconi. Ringrazio quindi tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita di questo evento e auguro a chi parteciperà di trascorrere momenti di serena festosità e di essere nuovamente nostri ospiti nelle future manifestazioni”.

In caso di maltempo sarà garantito lo svolgimento del Wicket Wine Festival, mentre per quanto riguarda gli eventi culturali si consiglia di consultare la pagina FB del Comune di Cernobbio e/o il .

CONTATTI

Infopoint Cernobbio: +39 347/881.8532; infopoint@comune.cernobbio.co.it

Wicket Events: +39 334/8566.481; info@wicketevents.it