Bellagio, Menaggio, Tremezzina e Varenna, i borghi più belli del lago di Como aprono le porte al sapore con SloWeekend

I primi due weekend di novembre, i borghi di Bellagio, Menaggio, Tremezzina e Varenna aprono le porte ai visitatori curiosi di scoprirne le bellezze nascoste e i sapori tradizionali.

Bellezza, gusto, scoperta. Tutto questo è SloWeekend, evento patrocinato da Slow Food condotta di Como, che racconta il Lago di Como tra storie, tradizioni gastronomiche, sapori e pratiche artigianali, preservati da donne e uomini che hanno costruito nei secoli una identità e una cultura uniche. La tradizione gastronomica del Lario diventa un’esperienza da vivere con tutti i sensi.

I quattro incantevoli borghi del Centro Lago propongono un nuovo modo di esplorare il territorio, fatto di visite alle spettacolari bellezze del luogo ma anche di incontri e scambi con agricoltori, pescatori, viticoltori che saranno i narratori dei loro territori e guide speciali alla scoperta delle tradizioni e dei sapori locali. Il programma prevede tour tematici, mercati di produttori locali, degustazioni ed esperienze gastronomiche, menu speciali e visite nei borghi, nelle ville e in spettacolari location del Lario. Inoltre, fino al 19 novembre si potranno gustare nei ristoranti aderenti all’iniziativa menu e piatti speciali composti con prodotti a Km0.

Per la prima volta turisti e locali potranno scegliere tra un’ampia offerta di esperienze culturali e gastronomiche spostandosi tra i quattro comuni di questo stupendo territorio e, per chi vuole soggiornare nella zona almeno una notte, sarà possibile prenotare in una delle strutture ricettive convenzionate con l’iniziativa. SloWeekend è realizzato grazie alla collaborazione tra le Associazioni Turistiche del Distretto Turistico del Centro Lago: Associazione Turistica della Tremezzina, Associazione Operatori Turistici di Varenna e Perledo, Promobellagio, Promomenaggio. L’iniziativa si

avvale della partecipazione di alcune splendide Ville e Giardini del Centro Lago: Villa Carlotta, Villa del Balbianello, Museo del Paesaggio del Lago di Como.

Programma

Sabato 05 Novembre

Ore 9:30: Le ville della Tremezzina ieri e oggi. Carlotta, Mainona e Balbianello. Visita

alla mostra Il mestiere della pesca sul Lago di Como presso il Museo del Paesaggio del

Lago di Como

Ore 15:00: Menaggio Passeggia e Assaggia. Tour del centro con assaggi di prelibatezze

locali. Visita al mercato dei produttori locali.

Domenica 06 Novembre

Ore 10:00: Il gusto di Varenna. Tour del centro con degustazioni.

Ore 15:00: I sapori di una volta a Bellagio. Tour nelle frazioni e visita all’Antica

Latteria con degustazione di formaggi tipici in compagnia dello chef Luigi Gandola

Sabato 12 Novembre

Ore 9:30: Il gusto di Varenna. Tour del centro con degustazioni.

Ore 14:00: Ville, monti e acque. Paesaggi e sapori in Tremezzina. Passeggiata a Lenno

con assaggi di prodotti tipici.

Domenica 13 Novembre

Ore 9:00: Menaggio acqua dolce tour: passeggiata in Val Sanagra e rientro in centro con

la visita al pescatore Luigi. Mercato dei produttori locali.

Pomeriggio: Colori d’autunno a Bellagio. Passeggiata guidata con degustazione.

