Lago di Como: Villa Carlotta, Villa del Balbianello e Villa Mainona unite per uno speciale sabato itinerante

IL 5 novembre sarà una giornata speciale di visite guidate, realizzata nell?ambito del Piano Integrato della Cultura. Un tesoro di territorio di Regione Lombardia, alla scoperta delle tre realtà lariane.



Villa Carlotta, Villa del Balbianello e il Museo del Paesaggio del Lago di Como del Comune di Tremezzina, con sede a Villa Mainona, si uniscono per proporre una giornata speciale. Un?iniziativa nata nell?ambito del PIC - Piano Integrato della Cultura. Un tesoro di territorio, promosso da Regione Lombardia e sostenuto dalla Camera di Commercio di Como-Lecco, con lo scopo di promuovere e realizzare progetti integrati di sviluppo culturale.

Le Ville della Tremezzina ieri e oggi è un evento nato con l?intenzione di rinforzare ulteriormente la collaborazione fra le tre istituzioni culturali lariane, attraverso un?inedita proposta di visita che offrirà l?occasione di godere del lago e dei suoi incantevoli scorci in un periodo dell?anno solitamente contraddistinto da una bassa affluenza turistica. L?obiettivo della destagionalizzazione, perseguito dalla Camera di Commercio di Como-Lecco proprio attraverso il PIC, si concretizza in varie azioni portate avanti dalle singole istituzioni o, come in questo caso, in un evento congiunto che darà la possibilità, con un unico biglietto, di accedere alle tre splendide dimore con un percorso dedicato alla storia e al presente del territorio.

Il programma prevede la partenza da Villa Mainona, residenza seicentesca oggi sede del Museo del Paesaggio del Lago di Como, con una visita guidata incentrata sulle raffigurazioni storiche delle ville della Tremezzina. Da qui si raggiungerà a piedi Villa Carlotta, dove sarà possibile osservare lo straordinario complesso formato dalla residenza costruita dal Marchese Giorgio II Clerici nell?ultimo quarto del Seicento, dalle collezioni neoclassiche del conte Giovanni Battista Sommariva e dal giardino botanico plasmato dal Duca Giorgio II di Sachsen Meiningen dalla seconda metà dell?Ottocento. L?itinerario prosegue con un suggestivo viaggio in motoscafo per ammirare le ville della Tremezzina dal lago e raggiungere infine l?ultima tappa dell?itinerario, Villa del Balbianello. Un tempo antico convento francescano, trasformato in villa di delizia dal Cardinal Angelo Maria Durini alla fine del Settecento, Villa del Balbianello, oggi bene gestito dal FAI (Fondo Ambiente Italiano), deve la sua forma attuale a Guido Monzino, che la rinnovò nella seconda metà del Novecento, ridisegnando il giardino, aggiungendo arredi d?epoca e la straordinaria collezione di cimeli delle sue escursioni. Al termine della visita ci sarà il rientro in battello fino a Tremezzo.

Sono previsti due turni per le visite con partenza dal Museo del Paesaggio e ritorno al pontile di Tremezzo. La prima visita inizierà alle 9,30 e si concluderà alle ore 13,00 circa, la seconda inizierà alle ore 14,00 e si concluderà alle 17,30 circa. Il costo del biglietto è di 48,00 euro a persona e comprende l?ingresso alle tre ville, il trasferimento con barca privata da Tremezzo alla penisola del Lavedo e successivo ritorno a Tremezzo e l?accompagnamento di una guida turistica lungo tutto il percorso.

Il biglietto dell?evento può essere prenotato e acquistato solo on-line sul sito al seguente link. L?evento verrà annullato in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Per informazioni segreteria@villacarlotta.it, tel. 0344 40405.