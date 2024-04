The Art Company: Frammenti ontologici, opere di Marina Falco

Un nuovo ciclo di opere di Marina Falco, sempre all’interno dell’indagine sul paesaggio che la tiene impegnata ormai da tempo e anche in questi nuovi lavori le novità non mancano. A partire dalle colature che staccano quel paesaggio dal suo essere parte del mondo, dalla sua quotidianità per entrare nell’orizzonte del soggetto che lo offre come frammento, come microcosmo che rivela il macrocosmo.

(dal testo critico di Felice Bonalumi)

Marina Falco è nata a Napoli il 30 agosto 1967, vive e lavora a Milano. Ha insegnato al liceo artistico Terragni, all’Accademia Aldo Galli di Como e all’Accademia di Sassari. Dal 1999 insegna Anatomia Artistica all'Accademia di Belle Arti di Brera. In circa trenta anni di attività artistica ha al suo attivo numerose mostre personali e collettive in Italia e all’estero, dove ha esposto in Germania, Belgio, Giappone, Croazia, Svizzera, Stati Uniti, Spagna, Turchia.