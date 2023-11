Tiramisù e birra…che storia: a Como un appuntamento goloso firmato Maltese e Slowfood

Che cosa lega il tiramisù alla birra? Michele D’Angelo, esperto beer taster di Maltese guiderà gli ospiti con una degustazione di birre espressamente selezionate in abbinamento al tiramisù. Cultura letteraria, dolciaria e brassicola saranno il fulcro delle due serate organizzate da Slow Food Como.

“Tiramisù e birra…che storia!”, è questo il titolo dell’evento che si terrà nei giorni 1° e 3 dicembre, alle ore 20.45, presso la Pasticceria Fuin in Via Muggiò 27 a Como. Un goloso e curioso incontro di letteratura, dolci creazioni e birra artigianale a cui si aggiunge la realizzazione e degustazione del “Birramisù”.

“Nell’ambito delle attività che Slow Food Como svolge per la promozione del cibo: buono, pulito e giusto, come recita il nostro slogan, non poteva mancare un evento sul dolce nazionale più popolare. Tanto popolare quanto altrettanto sconosciuto. Pochi, infatti, conoscono le sue origini storiche e pochi distinguono le caratteristiche qualitative degli ingredienti della sua ricetta. Importante, quindi, partecipare al prossimo nostro gustoso evento, per aprirsi a queste conoscenze, con l’opportunità di degustazione con birre artigianali di qualità, in abbinamento” – dichiara Antonio Moglia, presidente di Slow Food Como.

Le due serate, organizzate da Slow Food Como e Sentiero dei Sogni, vedranno la partecipazione speciale di Maltese – The Place to Beer - il brand dove poter acquistare le migliori birre provenienti da ogni parte del mondo – con il proprio beer taster Michele D’Angelo, figura di spicco nel mondo brassicolo, parte di Unionbirrai Beer Taster, docente, degustatore e giudice nei concorsi di birra nazionali e internazionali che, durante la degustazione di birre in abbinamento al tiramisù, spiegherà ai partecipanti le loro caratteristiche sensoriali, qualitative e di gusto senza tralasciare affascinanti aneddoti storici legati alla nascita degli stili.

“In termini di food pairing la birra è indubbiamente la bevanda alcolica con la più vasta possibilità di abbinamento. Prodotto dai mille sapori, profumi, dall'ampio ventaglio alcolico, dall'infinita gamma di materie prime che possono arricchirla e caratterizzarla, la birra arriva ovunque, trasversale ad ogni cultura culinaria del pianeta. Oltre ad essere essa stessa un alimento, la birra si sposa con ogni tipo di pietanza per un connubio che non smette mai di stupire” – dichiara Michele D’Angelo, beer taster di Maltese.

Il programma: letteratura, dolce e birra si incontrano in un’unica serata

Nel corso delle due serate Pietro Berra - giornalista e scrittore nato a Como nel 1975 - presenterà il suo ultimo libro “Il contrabbandiere di libri” romanzo su Luigi Dottesio che racconta dell’inedito storico legame lariano con il tiramisù.

Il maestro pasticcere Paolo Verga - titolare della Pasticceria Fuin - descriverà la tecnica di preparazione del dolce e delizierà gli ospiti con golosi assaggi, abbinati con esclusive birre di storico valore scelte da Michele D’Angelo e disponibili sul portale maltese.beer.

I posti sono limitati fino ad esaurimento.

