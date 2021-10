Visita al Baradello e cena nel bosco con SlowLakeComo

Il Castello Baradello è immerso in uno scenario naturale unico, ha una storia secolare e un fascino irresistibile, nei suoi locali ha ospitato celebri personaggi e ha assistito da protagonista assoluto ad incredibili battaglie. Su di lui si narrano numerose leggende ed è stato testimone di eventi misteriosi. Si trova in una posizione spettacolare e ragala viste mozzafiato.

Per questa serata speciale il monumento simbolo di Como apre le porte in un orario inconsueto per permettervi di ammirarlo in un momento magico della giornata, quando il Sole tramonta sulla città e sul Lago regalando scenari e colori affascinanti e forti emozioni.

Una guida vi accoglierà all’imbocco del facile sentiero che in poco tempo conduce , attraversando gli stupendi boschi del Parco Spina Verde, all’ingresso del Castello. Aprite con la guida i vecchi portoni e regalatevi una serata magica tra storia, bellezza, natura e tanto divertimento. Al termine è possibile aggiungere una gustosa cena in una vecchia Cascina immersa nel verde che si raggiunge camminando nel silenzio magico del Parco. Rientro dopo cena divertente con pile nel bosco.

Quando: ogni Venerdì h 19.00 fino al 30/10. Prenotazioni.

Tour guidato di circa 90min con partenza dall’accesso al Parco di Piazza Camerlata.