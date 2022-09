Ville aperte in Brianza: due tesori da scoprire a pochi chilometri da Como

Due tesori da scoprire e da visitare, per vedere da vicino straordinari esempi di patrimoni artistici e culturali del territorio che interpretano una espressività artistica in contesti completamente differenti e per questo ancora più suggestivi.

Il Comune di Giussano aderisce convintamente a “Ville Aperte in Brianza 2022”, la manifestazione giunta quest’anno al suo ventennale promossa dalla Provincia di Monza e Brianza e supportata da prestigiosi patrocini fra cui quelli del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, a cui si è affiancata l’adesione tramite Medaglia da parte del Presidente della Repubblica italiana.

Sarà questa l’occasione, per la città di Giussano, per entrare in circuiti di promozione turistica sovracomunali, intercettando cittadini provenienti da ogni parte della Regione per mostrare preziosi tesori artistici che rendono interessante, e sorprendentemente affascinante, la nostra città. Nei weekend del 17-18 e 24-25 settembre, Giussano aprirà al pubblico le porte della Sala del Consiglio Comunale proponendo visite guidate alla scoperta del ciclo di vetrate realizzate da Aligi Sassu, ponendo al centro la tecnica utilizzata, il contenuto, i personaggi e la visione che sta alla base di un contenuto artistico fra i più rilevanti dell’artista scomparso nel 2000.

A Giussano, in entrambi i weekend, sarà inoltre possibile visitare il Cortile degli Affreschi di Paina, uno spazio di proprietà privata dove l’artista Carlo Brenna presenterà il proprio atelier e le proprie opere che hanno reso una corte in un autentico dipinto a cielo aperto, con affreschi ispirati a Itaca, allo Zodiaco e a figure femminili associate a dipinti e abiti, divenuti così capi di straordinario fascino e unicità garantita.

Le visite guidate saranno previa prenotazione attraverso il portale ufficiale di Ville Aperte in Brianza, www.villeaperte.info