Sentiero dei Sogni: dalle Alpi alle Ande, dalla Val Menaggio al Sud America

Dalle Alpi alle Ande: sabato 29 luglio una giornata dedicata all’eccezionale legame tra la Val Menaggio e il Sud America, con passeggiata storico/letteraria, apericena con piatti cileni e uruguaiani e concerto di canzoni lombarde e sudamericane

Per sabato 29 luglio l’associazione Sentiero dei Sogni, con la collaborazione di Terra Insubre, Comune di Bene Lario e Comune e Pro Loco di Grandola ed Uniti, ha organizzato una giornata a tema, dedicata a un progetto partito nel 2019 e che ha suscitato interesse non soltanto in riva al Lario ma anche al di là dell’oceano: "Dalle Alpi alle Ande" (www.dallealpialleande.it), una ricostruzione degli itinerari e delle storie di un grande fenomeno migratorio che tra il 1843 e il primo Novecento ha portato migliaia di persone dalla Val Menaggio al Sud America (Cile e Uruguay in particolare, ma anche Argentina e Brasile) e che ha incrociato le rotte con quelle di personaggi straordinari come il poeta Pablo Neruda, di cui il prossimo 23 settembre ricorre il 50° della morte, e Alberto Maria De Agostini, noto come "padre Patagonia", missionario/cineasta che per primo mappò la Terra del Fuoco e fotografò i popoli nativi, mentre il fratello nel 1900 fondava a Como l’omonimo Istituto cartografico.

Il programma prevede alle ore 15 la passeggiata creativa In cammino dalle Alpi alle Ande - Neruda e gli emigranti della Val Menaggio. Il percorso ad anello di circa 2,5 chilometri, partirà dal parcheggio di via Binadone 9 a Bene Lario, con visita ai luoghi legati all’emigrazione nel borgo storico, più tappe al cimitero e alla chiesa parrocchiale. Da lì si passerà all’altro caratteristico borgo di Grona, al tempo della grande emigrazione parte del Comune di Bene Grona, oggi frazione di Grandola ed Uniti. Qui sarà anche allestita una mostra temporanea di documenti, immagini e cimeli degli emigranti nella casa che fu di Giuseppe Balbiani, dove il ritrovamento di un baule che custodiva da un secolo tante preziosissime carte, ha dato il via una decina di anni fa all’idea di creare un piccolo museo tematico. Le testimonianze degli emigrati in Sud America si intrecceranno con aneddoti di vita e poesie in tema di Pablo Neruda. Farà da conduttore/narratore Pietro Berra, giornalista e scrittore, mentre le letture poetiche saranno affidate all’attrice Lorena Mantovanelli. Sono previste anche testimonianze di discendenti degli emigranti. Info e iscrizioni al link https://nerudabenegrona.eventbrite.it.

Alle 19 nel Parco delle feste, in via Roma a Grandola ed Uniti (oppure all’oratorio in caso di pioggia) si terrà l’Apericena dei due mondi, una serata di musica, letture e pietanze sudamericane per sostenere il progetto "Dalle Alpi alle Ande". Il ricavato (quota 20 euro a persona) sarà infatti destinato a un libro in cui saranno raccolte le storie degli emigranti e alla cartellonistica finalizzata a creare un museo a cielo aperto nei borghi di Bene Lario e Grona. Il menù prevede piatti tipici cileni (pastel de choclo e porotos granados), gli “gnocchi del 29” (ovvero italianissimi gnocchi di patate con pomodoro e basilico, che però in Uruguay vengono mangiati il 29 di ogni mese come portafortuna), bruschette e crostata. Seguirà un concerto con due gruppi: i Log Cagitos, duo chitarra e voce composto da Robi Cacito e Gigi Ceresa cui nell’occasione di aggiunge la cantante cilena Isabella Riquelme-Toro, proporranno canzoni sudamericane (Violeta Parra, Mercedes Sousa ecc.), mentre il Gruppo Palazzina eseguirà musiche tradizionali lombarde. Per l’apericena è obbligatoria la prenotazione al link, oppure alla Caffetteria Emily di Grandola ed Uniti (tel. 347 752 3315).

Nella pausa tra la passeggiata e l’apericena - dalle 18 alle 19.30 – i partecipanti potranno visitare gratuitamente il Museo Etnografico e Naturalistico della Val Sanagra a Villa Camozzi di Grandola ed Uniti, aperto appositamente per l’occasione.