Razionalismo sul lago di Como, il libro che non dimentica nulla

Un viaggio nell’architettura razionalista tra Como, Lecco e dintorni. Si parte dal centro di Como. Si comincia dal Novocomum, si passa per il Monumento ai caduti, si arriva alla Casa del Fascio e si prosegue ancora fino alla Fontana Monumentale. Ma questo è solo l’inizio del viaggio. Perché di mete razionaliste da scoprire, tra ville d’autore, monumenti e palazzi, gli autori ne hanno raccolte tante anche fuori da Como città arrivando fino a Lecco, valorizzando le bellezze nascoste, a volte addirittura segrete, del territorio. Dall’Asilo Garbagnati della sezione “Fuori Como”, alle Case per Artisti della “Tremezzina”, fino al Chiosco per rifornimento della sezione “Lecco”: 28 opere descritte in maniera approfondita, attraverso un linguaggio semplice che consente di immergersi nello spirito razionalista e nella sua storia. Ovviamente, con traduzione in inglese a fronte.

La raccolta, autori Luigi Cavadini e Lorenza Ceruti, è completa di tutti gli edifici e i monumenti razionalisti tra Como, Lecco e dintorni, attraverso descrizioni, cenni storici, biografie e un catalogo di immagini mozzafiato. Un viaggio "tra necessità e bellezza", che non si limita al Razionalismo in senso stretto, ma che allarga la sua visione a edifici e architetti che, in un periodo storico difficile, risposero a idee e prospettive nuove.

Luigi Cavadini esperto di architettura, ha organizzato e curato mostre, e ha scritto su quotidiani e riviste, oltre che per importanti cataloghi e libri.

Lorenza Ceruti autrice, fotografa e architetto, con una lunga esperienza presso lo studio Terragni Architetti.