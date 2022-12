Fiera del Libro edizione invernale allo Spazio Natta, tutto il programma

A dicembre torna nella sua Edizione Invernale la Fiera del Libro di Como: allo Spazio Natta una settimana di presentazioni, incontri con autori e proposte di lettura per il periodo natalizio, prendendo parte all’iniziativa comunale “Natale a Como”.

A partecipare, con una selezione di titoli in vendita e alcune storie specialmente dedicate al Natale, saranno le librerie e gli Editori del Lago di Como e Associati, insieme ad autori e autrici locali con l’obiettivo di proporre, anche in un periodo di festa così prezioso per la nostra città, un evento tutto dedicato alla produzione culturale del territorio.

Le presentazioni si svolgeranno da martedì 6 a domenica 11 Dicembre allo Spazio Natta alle ore 16:00, 18:00, con un incontro anche alle 14:30 nei giorni festivi. Proseguendo la direzione intrapresa durante la 70° edizione estiva della Fiera, le attività si estenderanno anche nei quartieri di Como e in alcuni comuni limitrofi.

Per scoprire il programma dettagliato consultare il sito www.fieralibrocomo.it e seguire le pagine social (FB: Fiera del Libro - Como, IG: @fieradellibrocomo_official)

La Fiera del Libro di Como - Edizione Invernale è organizzata dall'Associazione Manifestazioni Librarie, dagli Editori del Lago di Como e Associati e da Confesercenti, in collaborazione con il Comune di Como e grazie alle sponsorizzazioni di Tasell srl e Silvio Colombo SpA.

PROGRAMMA PRESENTAZIONI - SPAZIO NATTA

martedì 6 dicembre, 14:30

Olivia Corio - I greentosi alla scoperta di Como

Dialogano: Alessandro Ciaccio, Tommaso Marelli, Denise Pelleriti, Alessio Rimoldi.

Dominioni Editore. Proposto da: Libreria dei Ragazzi

martedì 6 dicembre, 16:00

Andrea Rosso - Comostreetart. Le voci dei muri

NodoLibri

martedì 6 dicembre, 18:00

Mario Guidotti e Marco Guggiari - Medico-paziente. Dritto e rovescio sulla sanità

Elpo Edizioni

mercoledì 7 dicembre, 16:00

Gin Angri - Trecallo, Ticosa. Due libri fotografici

NodoLibri

mercoledì 7 dicembre, 18:00

Carlo Cartacci - La mia DDR Oberliga

Elpo Edizioni

giovedì 8 dicembre, 14:30

Poesia che mi vesti. La parola poetica come esperienza quotidiana tra libri, passeggiate e... magliette!

Dialogano: Pietro Berra, Mirna Ortiz e ospiti vari

Associazione Sentiero dei Sogni

giovedì 8 dicembre, 16:00

Fabio Caironi - Buffalo Bill. Un cowboy in riva al Lario

NodoLibri

giovedì 8 dicembre, 18:00

Marco Guggiari e Carlo Pozzoni - C’era una volta a Como

Carlo Pozzoni Fotoeditore e Famiglia Comasca

venerdì 9 dicembre, 16:00

Lorenza Ceruti e Luigi Cavadini - Razionalismo sul Lago di Como

Dominioni Editore

venerdì 9 dicembre, 18:00

Felice Bonalumi e Antonio Teruzzi - Coronavirus’ drabbles

In dialogo con: Andrea Stabellini

Carlo Pozzoni Fotoeditore

sabato 10 dicembre, 14:30

Sabrina Sigon - La terza storia

Castelvecchi Editore

sabato 10 dicembre, 16:00

Astronomia e matematica, non numeri e formule, ma affascinanti universi da scoprire

Presenta: Cesare Baj

New Press Edizioni

sabato 10 dicembre, 18:00

Maurizio Sangalli - Com’è profondo il lago

Dominioni Editore

domenica 11 dicembre, 14:30

Massimo Baraldi - Nagottville

Gilgamesh Edizioni

domenica 11 dicembre, 16:00

Chiara Milani - Vi presento i vostri libri

New Press Edizioni

domenica 11 dicembre, 18:00

Gian Pietro Elli - Messa in scena. Intervista all’assassino

In dialogo con: Chiara Ratti

Pietro Macchione Editore