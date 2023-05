Lago di Como, tre passeggiate creative a Varenna e dintorni

Indirizzo non disponibile

Nell’ambito delle Celebrazioni per il Bimillenario della nascita di Plinio il Vecchio (2023-2024), fondatore del mito del Lario come paesaggio culturale assieme al nipote Plinio il Giovane, l'associazione Sentiero dei Signi è stata incaricata di proporre un percorso di narrazione e scoperta del territorio di Varenna, a partire da Villa Monastero e dal suo giardino botanico per creare connessioni con gli altri punti di interesse, attraverso tre passeggiate creative che attraverseranno altrettante epoche: quella romana, il Medioevo e l’epopea del Grand Tour i cui echi sono arrivati fino al Novecento.

Durante il cammino saranno proposte letture di innumerevoli autori che hanno trovato ispirazione su queste sponde: dai Plinii al poema epico sulla guerra decennale tra Como e Milano (1118-1127), prodromica alla distruzione dell’Isola Comacina, i cui abitanti in fuga fondarono l’odierna Varenna; da Leonardo da Vinci ai compilatori delle prime “guide turistiche” del Lario, Paolo Giovio (1537) e Sigismondo Boldoni (1616); da celebri viaggiatori dell’Ottocento quali Mary Shelley, Henry James, Edward Lear, Fanny Mendelssohn e Friedrich Nietzsche, fino ai contemporanei, come Leonardo Sinisgalli, che nel 1978 nella poesia “Varenna” colse l’eccezionalità dei congressi scientifici tenuti a Villa Monastero e dei loro partecipanti, tra cui Fermi e Dirac.

L’OTTO/NOVECENTO - Varenna Grand Tour

Domenica 4 giugno ore 14.30

Una passeggiata romantica, accompagnata da letture di poeti, scrittori e musicisti dell’Ottocento e del Novecento, da Villa Monastero al lungolago di Varenna, passando per le chiese del centro storico.

Ritrovo ore 14.30 nella loggia dopo la biglietteria di Villa Monastero.

Conduce Pietro Berra, giornalista e scrittore, con la partecipazione dei poeti Antonio Laneve Barbara Rabita. Letture di Lorena Mantovanelli. Interviene Stefano Dal Bo, vicepresidente di Wikimedia Italia.

iscriviti qui

L’ETÀ ROMANA - La natura e la storia: a Varenna sulle tracce dei Plinii

Sabato 22 luglio ore 14.30

Una passeggiata dal Giardino botanico di Villa Monastero alle sorgenti di Fiumelatte seguendo le tracce di Plinio il Vecchio, di Plinio il Giovane e di autori successivi che hanno fondato il proprio pensiero leggendo quei due grandi e altri antichi, come fecero Leonardo e Nietzsche, tutti legati ai luoghi che si attraverseranno.

Ritrovo ore 14.30 nella loggia dopo la biglietteria di Villa Monastero.

Conduce Pietro Berra, giornalista e scrittore. Letture di Lorena Mantovanelli.

iscriviti qui

IL MEDIOEVO - Varenna anno mille

Sabato 30 settembre ore 14.30

Un percorso dal Giardino botanico di Villa Monastero al Castello di Vezio per rievocare con letture d’autore la “fondazione” di Varenna - già comunque abitata in epoca protostorica - da parte degli esuli dell’Isola Comacina sfuggiti alla distruzione del 1169 e il ruolo strategico che Varenna e il Centro Lago ebbero dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente.

Ritrovo ore 14.30 nella loggia dopo la biglietteria di Villa Monastero.

Conduce Pietro Berra, giornalista e scrittore. Letture di Lorena Mantovanelli.

iscriviti qui

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

È obbligatorio prenotarsi online attraverso i link indicati in calce a ogni passeggiata. Nel giorno dell’evento i partecipanti registrati potranno accedere a Villa Monastero dalle 9.30 fino a 15 minuti prima dell’inizio dell’attività, pagando direttamente in cassa il biglietto a tariffa ridotta (dettagli nelle pagine web per l’iscrizione). La visita al Castello di Vezio del 30 settembre prevede un biglietto ridotto di 3 euro a persona, che si verserà al momento all’associazione Sentiero dei Sogni.