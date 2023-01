Gaddi racconta Monet alla Canottieri Lario, arte sull'acqua

Venerdì 3 Febbraio 2023, dalle 19.30 al Ristorante della Canottieri Lario un evento straordinario a cura di Sergio Gaddi. Dalle 19.30 alle 20.30: presentazione su Monet, la sua vita, le sue opere.

Dalle 20.30 cena servita a menù fisso che prevede:

– sformato ai funghi con crema al bitto

– maccheroni di pasta fresca al torchio con sfilacciato d’agnello e pecorino.

– Tiramisù artigianale preparato in casa

Acqua ed un bicchiere di vino bianco (Pinot Griglio) o rosso (Cabernet Suavignon) a persona

Prezzo: euro 40 a persona

Abbiamo a disposizione solo 50 posti ed in quella serata il ristorante proporrà il menù indicato sopra.

Per prenotare: 031 6124189

Richiesto un deposito a garanzia di 10 euro a persona.

Il deposito non è rimborsabile se l’annullamento avvera entro 5 giorni dall’evento.

Sergio Gaddi

Oltre che un amico, Sergio è un curatore di mostre e consulente di progetti culturali nazionali ed internazionali (Parigi, Tokio, Roma, Tel Aviv, Seoul, Milano, Torino, Dubai, Verona, Madrid, Catania, Bologna). E’ un divulgatore culturale, ha una costante attività di conferenze e incontri sull’arte, e dal 2016 ha una rubrica televisiva a Unomattina Estate su Rai 1. Autore del progetto di storytelling “I racconti dell’arte”, realizzato per Arthemisia di Roma, società leader nella produzione e organizzazione di grandi mostre. Per 10 anni è stato assessore alla cultura del Comune di Como, dove ha ideato e realizzato il progetto grandi mostre di Villa Olmo, con il risultato di aver portato oltre 800 mila visitatori complessivi, più di 15 milioni di euro di indotto economico generato per la città e migliaia di articoli sulla stampa nazionale ed estera.