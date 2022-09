A Tavernerio torna la Festa dell'acqua sorgiva

Domenica 25 settembre 2022 presso il Parco di Villa Plinia a Tavernerio avrà luogo la Festa dell’Acqua Sorgiva. L’evento, organizzato da Fondazione Rosa dei Venti, è arrivato alla sua sesta edizione. Nasce per aprire le porte del parco al pubblico, dando la possibilità di visitarlo e conoscerne la ricchezza e la biodiversità: prima tra tutte la fonte di acqua sorgiva Plinia del Tisone che ancora oggi zampilla all’interno della proprietà. L’edizione 2022 prevede una serie di azioni volte a valorizzare questo bene prezioso e comune, patrimonio storico e naturale dal valore inestimabile.

Alle ore 12.30 i partecipanti alla manifestazione potranno pranzare con la formula della Trattoria Sociale. A guidare i ragazzi nella preparazione di pietanze a km 0 saranno Lorenzo Natolino e Riccardo Nava di MindFoodMan: due papà chef con la cucina nel cuore che amano mettere sui fornelli le emozioni che arrivano da dentro trasformandole in qualcosa di condivisibile con gli altri attraverso tutti e cinque i sensi. Il menù avrà come filo conduttore la frutta in binomio inscindibile con l’acqua, come elemento che origina vita. Per partecipare al pranzo é necessario prenotare entro mercoledì 21 settembre scrivendo a comunicazione@rosadeiventi.org o telefonando al +39 333 2513693.

Alle ore 14 il presidente della Fondazione, Luca Mingarelli darà il suo benvenuto seguito dai saluti istituzionali di Luca Levrini, Presidente di Fondazione Volta,di Riccardo Bettiga, garante per l’infanzia e l’adolescenza del Consiglio Regionale della Lombardia, del sindaco del Comune di Tavernerio Mirko Paulon, dell’assessora alle politiche giovanili Sara Gaffuri, e di Patrizia Conti, neuropsichiatra infantile.

Alle 14.15 si entrerà nel vivo della festa con l’intervento dello storico Maurizio Ravagnan che racconterà al pubblico le origini della fonte: la leggenda narra che la sorgente sia proprio la stessa menzionata da Plinio Il Vecchio nella sua Naturalis Historiae.

Alle 14.30 dell’ottima musica con il concerto per bambini da zero a cent’anni dei Sulutumana.

Dalle 15.30 alle 16.30 verranno proposti diverse attività per adulti e bambini: il laboratorio di tiro con l’arco e le passeggiate in natura, condotti da ragazzi ed educatori delle comunità terapeutiche, il laboratorio “I colori dalla natura” rivolto a bambini da 5 a 12 anni e condotto da Ecofficine e il laboratorio artistico “Terzo Paradiso” grazie al prezioso contributo di Clerici Auto e alla creativa collaborazione dell’artista Enrico Cazzaniga che ha nuovamente accolto l’invito della Fondazione a portare la sua arte non convenzionale nel parco di Villa Plinia dove nella precedente edizione della festa è stata inaugurata la sua opera “Specchio d’Acqua” omaggio al simbolo del Terzo Paradiso creato dall’artista Michelangelo Pistoletto.

Alle 16.30 ad animare la festa sarà lo spettacolo per adulti e bambini 100% Paccottiglia del Circo Pacco, già vincitore di numerosi premi e riconoscimenti in ambito teatrale. Gli autori e artisti dello spettacolo Alessandro Galletti e Francesco Garuti, coppia comica dal 2012, faranno divertire il pubblico giocando con le figure archetipe del clown e simpatici numeri di giocoleria.

L'evento, organizzato da Fondazione Rosa dei Venti, è reso possibile grazie ai contributi di Regione Lombardia nell’ambito dell’iniziativa “E-State+Insieme” e di Fondazione Volta, Acs-Agam ed Enerxenia nell’ambito dell’iniziativa “Energia per Como by Alessandro Volta”, e dell’azienda Clerici Auto SpA sotto il patrocinio del Comune di Tavernerio,