A Dizzasco l'estate debutta con il concerto dei Tirlindana

Arriva a Dizzasco l'“Invasione degli asini 2023”, un evento musicale, il pomeriggio dell’8 luglio alle 17:30, anche culturale, turistico, di teatro, di coinvolgimento dell’unica attività di ristorazione il 9 luglio. Di seguito le parole degli organizzatori e tutto il programma della rassegna.

"Da 16 anni - ricorda Rina Bernasconi - sono presidente dell'associazione culturale senza scopo di lucro “Amici di Dizzasco e Muronico” che opera sia con le sinergie del volontariato (una piccola squadra che crede profondamente in ciò che propone), sia con il sostegno di “Amici” che ne apprezzano l’operato, sia con le iscrizioni di soci che ci permettono di creare occasioni con forti momenti culturali, musicali, educativo/didattici. Ci relazioniamo, infatti, come già accennato attraverso Progetti, con gli Istituti Comprensivi del territorio e del lago, con il Museo della Seta di Como, con le Università della Terza Età, le biblioteche, insomma, con tutti gli Agenti culturali che desiderano impegnarsi con noi".

"L’associazione - aggiunge Bernasconi - è collocata in un piccolo paese della Valle Intelvi - Dizzasco (650 abitanti sparsi in più frazioni e abbarbicate lungo la strada Provinciale che ci collega ad Argegno e quindi al Lario). Abbiamo un Borgo storico ora Museo a Cielo Aperto di Arte Contemporanea (Progetto Accademia di Brera) ed una Valle dei Mulini attraversata dal Fiume Telo le cui acque hanno dato forza idraulica (già dal 1654) al Mulino Storico Traversa ed ai numerosi altri opifici e magli ora per la maggior parte abbandonati e fatiscenti. Questo angolo di serenità e bellezza, ricco di storia, grazie a “La festa dei Mulini del Telo” diviene ogni anno evento turistico e tuffo in un passato che non c’è più, ma che non vogliamo sia dimenticato. Arcieri, falconieri, giochi medievali…..e molto altro prendono per mano i visitatori e li portano a scoprire momenti unici. Quest’anno ospiteremo anche i “Corni delle Alpi” con i loro concerti. Tutto questo anche con il supporto parziale dell’Amministrazione Comunale. Operiamo tutto l’anno per permettere agli abitanti di ritrovarsi, vivere esperienze culturalmente positive e riscoprire il piacere dell’ aggregazione, della condivisione: il covid è stato per adulti e ragazzi, dal lato delle relazioni, negativo e precariante".

Il programma

8 LUGLIO - ore 16:30/17:00 - PARCO DEL TELO - I TIRLINDANA IN CONCERTO

- Senza Spine - Concerto Musicale che si svolgerà in un luogo incantevole Valle di Telo, dove, lungo il corso del fiume, si affacciano opifici e di magli storici. Il più noto il Mulino Traversa datato seconda metà del ‘600 ancora integro, ma proprietà privata. Le acque cristalline e lente del corso d’acqua lambiscono quattro paesi: Cerano Intelvi, Comune di Centro Valle, Schignano e Dizzasco per poi defluire nel lago ad Argegno.

I TIRLINDANA, gruppo con forti radici legate ai territori che si aprono dal Ceresio al Lario. La loro musica: “un ponte di note” tra i due laghi.

L’accesso al Parco del Telo-Valle dei mulini sarà solo pedonale (proibito ingresso veicolare).

Il Parco sarà raggiungibile seguendo:

- Via Dizzasco/Via Mulini - Comune di Cerano;

- Via Provinciale da Centro Valle, semaforo di Dizzasco, girare a destra, Via Mulini - Comune di Dizzasco (quel giorno chiusa al traffico veicolare dalle ore 16:00 circa) Servizio bar a disposizione del pubblico.

- 9 LUGLIO - domenica - Ore 11:00 inaugurazione con presentazione al pubblico dei nuovi rubinetti (in sostituzione di quelli sottratti da ignoti) copie dell’opera Accademia Di Brera - “Asinetti in fusione di bronzo” - Massimiliano Patriarca 2011 che saranno apposti alla Fontana del Centro Storico. “INVASIONE DEGLI ASINI 2023”, EVENTO DIFFUSO - quando arte, cultura, storia, economia, teatro, musica, tradizione, gastronomia e prodotti locali si fondono un un evento unico ed irripetibile; coinvolte tutte le attività ricettive presenti nel territorio.

Direttore artistico del Museo a Cielo Aperto di Arte Contemporanea e delle Sale Espositive Francesca MAGRO, professore del Liceo Artistico Lucio Fontana di Arese (MI), artista di fama nazionale ed oltre. È di Francesca Magro il “Progetto: la Didattica della creatività” che vede nelle sale espositive mobili anche opere didattiche a tema di alunni della Classe 3a Primaria di Castiglione - Comprensivo Magistri Intelvesi Centro Valle Intelvi, della Primaria di Secondo Grado m dell’ I. C. Magistri Intelvesi Centro Valle Intelvi e del Liceo Artistico di Arese; opere a tema dei professori del Liceo Artistico di Arese; studi della sezione grafico-visiva degli allievi del professor Ivano Ceriani tra i quali uno solo scelto per essere apposto su banner, Flyers e manifesti e per pubblicizzare l’evento turistico culturale. Spettacolo teatrale itinerante adatto ad ogni età, studiato e proposto da “Fata Morgana” - Cristina Quadrio e Marta Lipari

Il Borgo, divenuto Museo a Cielo Aperto di Arte Contemporanea fruibile e visitabile gratuitamente 24 ore su 24, si proporrà in una veste nuova e carica di vitalità.

- 16 LUGLIO - domenica ore 21:00 - CINEMA TEATRO DI CENTRO VALLE - località di S. Fedele - GRUPPO FOLCLORICO CORALE “LA CAMPAGNOLA” DI OLGIATE MOLGORA (LC) in collaborazione con “I PROMESSI SPOSI DI OGGIONO” (firlinfeu) e l’Ass culturale

UNIVERSITÀ DEL MONTE DI BRIANZA per condividere e valorizzare l’attività legata alla coltivazione del gelso ed alla bachi coltura ed alla meravigliosa seta di Como , tradizione del passato, per trasmetterla al futuro avendo come motore il presente - “IL FILO DI SETA CONTINUA” - serata da vivere e condividere ad ingresso libero (evento inserito nel PNRR deI borghi)

- 27 LUGLIO Giovedì CORTINTELVI dalle ore 20:30- VISITA GUIDATA AL MUSEO A CIELO APERTO e PROIEZIONE DI CORTI p.sso LA PIAZZETTA VIGNE - BORGO DI DIZZASCO (Ingresso libero)

- 12 AGOSTO - sabato dalle ore 10:30 circa alle 17:30 - EVENTO DIFFUSO: “LA FESTA DEI MULINI DEL TELO 2023” - un tuffo nel pre e medioevo, periodo molto lontano e irraggiungibile, ma quel giorno fruibile e da scoprire in un presente di arcieri, falconieri, arti marziali, giochi medioevali, il gioco degli scacchi, “Gli antichi mestieri della montagna” gruppo folcloristico della Val Cavargna con il tradizionale “café del pugnatin”, prodotti artigianali e locali, tavoli tematici e culturali, la scultura del legno: LA MASCHERA DI SCHIGNANO, concerti de “I CORNI DEL DEL TICINO”.

Gli antichi opifici a forza idraulica: documenti e foto storiche. Tavoli culturali.

IN MATTINATA - camminata ecosostenibile di mobilità dolce con guida professionale a Cerano: località poi rientro con possibilità di RISTORO In Valle Mulini:

NEL POMERIGGIO alle ore 14:00 circa: visita guidata ai mulini e la loro storia, poi concerto de I corni delle Alpi, volo dei rapaci e giochi con loro

STREET FOOD disponibile tutta la giornata

- 16 SETTEMBRE sabato ore 17:30- TEATRO CIVICO DI CASTIGLIONE “DAL LEGNO AL SUONO” - M.stro liutaio Marco Casiraghi, M.stro Camilla Arri Anselmini, Gruppo musicale salteri - lezioni concerto - presentazione di strumenti musicali storici dagli Antelami, al pre medioevo e oltre, strumenti vedibili anche tra “il corteo dei musicisti e la suonatrice di liuto”, presenti negli affreschi della Camera PICTA di Montronio, un’occasione per vivere momenti musicali unici, carichi di emozioni coinvolgenti e pieni di fascino: così sa fare la musica (evento diffuso). Ingresso libero.

- 30 SETTEMBRE sabato ore 17:00 - “Un menestrello alla corte di Ludovico il Moro: AMORI E DOLORI DI LUDOVICO IL MORO” - TEATRO CIVICO DI CASTIGLIONE - spettacolo teatrale in costume. Ingresso libero.

Inviato da iPhone