De Sfroos, presentazione di Maader Folk in anteprima a Villa del Grumello

Insieme all’uscita del nuovo album Maader Folk, venerdì 17 settembre partirà l’Instore Tour da Como. Il nuovo disco di inediti, in uscita lo stesso 17 settembre, è già disponibile in pre-order. Un atteso album - anticipato su tutte le piattaforme digitali da Oh Lord, Vaarda Gio, il nuovo singolo di Davide Van De Sfroos insieme a Zucchero Fornaciari - sancisce il ritorno del cantautore sulle scene musicali a distanza di sette anni dall’ultimo lavoro in studio.

L'evento di presentazione si terrà quindi venerdì 17 settembre alle 18.30 nella splendida cornice di Villa del Grumello a Como.

Evento gratuito, registrazione obbligatoria qui

Per questo evento è necessario esibire il green pass.