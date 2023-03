Cento passi verso il 21 marzo, gli incontri organizzati da Libera per il ricordo delle vittime delle mafie

Indirizzo non disponibile

Dopo la proiezione del documentario “Il padrino e lo scrittore” di Marco Tagliabue, proseguono gli eventi di Libera, associazione in prima linea nell'impegno di sensibilizzazione e coinvolgimento della società civile. Dal 1994, quando è nata da un’idea di don Luigi Ciotti del gruppo Abele, Libera non ha mai cessato di opporsi alle mafie e di destinare a un uso sociale i beni confiscati.

Il 21 marzo cade la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di tutte le mafie, una giornata che quest’anno vedrà tante persone stringersi intorno ai familiari delle vittime nella grande manifestazione nazionale di Milano. Anche in provincia di Como il Coordinamento di Libera ha organizzato alcuni momenti di testimonianza e approfondimento, in vista del 21 marzo, volti a disseminare buone pratiche di lotta alle mafie, a riflettere su giustizia e legalità quali valori fondanti del nostro vivere insieme. Momenti che, attraverso il linguaggio del cinema, la convivialità, l’incontro faccia a faccia con il pubblico, possano ricordare coloro che hanno perso la vita nella lotta alle mafie e rendere attuale la loro testimonianza, facendone così un’eredità preziosa.

I prossimi appuntamenti

Sabato 11 marzo

ore 19.30, Cantù, parrocchia S. Antonio.

Prenotazione obbligatoria: liberapizzoccheri.eventbrite.it.Cena e incontro testimonianza con Isabella Novembre, figlia di Silvio Novembre, maresciallo della Guardia di Finanza e collaboratore di Umberto Ambrosoli nelle indagini relative al fallimento del Banco Ambrosiano.

Giovedì 16 marzo

ore 21, Como, Cinema Astra. Ingresso libero.

Testimonianza di Paolo Setti Carraro, fratello di Emanuela Setti Carraro, moglie del generale Dalla Chiesa, uccisa assieme al marito nella strage di via Carini nel 1982. L’incontro è organizzato dalle realtà partecipanti al Tavolo della Giustizia Riparativa, promosso da CSV Insubria Como.Tutti i dettagli delle iniziative verranno comunicati attraverso i canali social di Libera Como.