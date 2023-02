Il padrino e lo scrittore: Libera Como e FuoriFuoco insieme al Cinema Astra

Giovedì 2 marzo alle ore 21 al cinema Astra (Viale Giulio Cesare 3) avrà luogo la proiezione del documentario “Il padrino e lo scrittore” di Marco Tagliabue, prodotto da RSI (Radiotelevisione Svizzera). A seguito della proiezione, organizzata dal Coordinamento di Libera Como, ci sarà un momento di intervista e dibattito con il regista, gestito dalla redazione del collettivo Fuorifuoco. L’ingresso alla proiezione è gratuito.

L’evento si inserisce in una più ampia serie di iniziative “Cento Passi verso il 21 marzo”, eventi promossi dal Coordinamento di Libera Como, in preparazione alla XXVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Durante questo percorso verranno proposti momenti di testimonianza, approfondimento e riflessione collettiva sul tema delle mafie.

La trama

Sono passati 10 anni da quando Antonino Belnome, 38enne Padrino e killer dell’Ndrangheta, la sanguinosa e potente mafia calabrese, ha cambiato vita diventando collaboratore di giustizia. Con le sue testimonianze ha svelato crimini irrisolti, cadaveri sepolti, affari sporchi tra armi, droga e corruzione nel ricco Nord Italia. Oggi è il momento per fare i conti col passato e l’occasione è l’incontro con lo scrittore Camillo Costa che sta scrivendo la sua biografia.