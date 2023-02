Carnevale di Cantù, gli Amici di Fecchio vincono la gara dei carri

In una bellissima giornata di sole splendente si è concluso il Carnevale di Cantù. L'edizione 2023 è stata la numero novantasette. Un'edizione sold out, con 8mila persone presenti. Per la precisione si parla di 5mila biglietti venduti on line, 2.400 bambini, oltre, ovviamente agli organizzatori, ai carristi e a tutte le comparse delle sfilate. Tutto completo anche per le precedenti sfilate del 5 e 19 febbraio. Un vero successo dopo gli anni difficili del covid.

Il primato di grandezza quest’anno anche ai carri che avevano dimensioni mastodontiche e raggiungevano anche 13 metri di altezza. Il vincitore è stato eletto da una giuria popolare presa a caso (40 persone a sfilata) e per evitare “favoritismi” i prescelti non dovevano essere di Cantù. È stata una gara al cardiopalma dove la classifica è segnata da una differenza di pochissimi voti tra tutti i partecipanti. Ma c’è un vincitore. Prima di svelarlo ecco una breve descrizione dei carri in gara.

I carri in gara

Amici di Fecchio, a cui è stato assegnato il colore fucsia, simbolo di ottimismo e ispirazione con il tema "Ritorno al passato". Il Coriandolo, con il colore blu elettrico, simbolo di carica e energia che portavano in scena "Magia Magia, bolletta vattene via". Lisandrin con l’azzurro cielo, simbolo di idealismo e creatività con "Alice nella città delle meraviglie". I Baloss con il giallo gioioso e luminoso col tema "Raccate all’Italiana". I Buscait e il loro “rosso Ferrari” che indica “energia in continuo movimento” con "La Cicala e la Formica". I Bentransema con l’arancione di entusiasmo e fantasia e il loro "È tutto un incubo: continuiamo a sognare" e per finire "La Maschera" con il verde mela simbolo di equilibrio e crescita che sfilavano col carro La vita come gli Scacchi vince il Matto.

La classifica

I parametri da votare erano: realizzazione, originalità e valutazione complessiva. La classifica va dall’ultimo al primo classificato.

7- La Maschera, La vita come gli Scacchi vince il Matto con 1145 voti

6- Lisandrin Alice nella città delle meraviglie, 1174 voti

5- Il Coriandolo, Magia Magia bolletta vattene via 1228 voti

4- Baloss, Vaccate italiana balos con 1348

3- I Buscait, La cicala e la formica con 1384 voti

2- I Bentransema, È tutto un incubo: continuiamo a sognare (1389 voti)

1- Amici di Fecchio con il Ritorno al Passato (1409 voti)